Orhangazi'de otoyolda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Bursa yönüne seyreden B.K. (23) idaresindeki 16 NPA 32 plakalı otomobil, Karsak Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi.



Kazada, sürücü B.K. ile otomobilde bulunan A.S. (20), S.S.B. (20) ve B.U. (19) yaralandı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazalı araç ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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