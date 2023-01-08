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Bursa İtfaiyesi 2022'de 19 bin 432 olaya müdahale etti

AA

Bursa İtfaiyesi 2022'de 19 bin 432 olaya müdahale etti

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılında kent genelinde 9 bin 201'i yangın, 10 bin 16'sı arama kurtarma ve 215'i diğer itfaiye olayları olmak üzere 19 bin 432 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4491 olayla arazi, otluk ve çöplük yangınları ilk sırada yer alırken, bunu 1691 olayla konut yangınları takip etti.

Ayrıca 131 işyeri ve 242 endüstriyel tesis yangınına müdahale edildi. Verilere göre, Bursa'da 2 bin 934 olayla en fazla itfaiye olayının yaşandığı gün ise pazar oldu.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, Bursa'da toplam 557 personelle hizmet veriyor.

Büyünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 755 gönüllüyü de "alev savaşçıları" arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 19 bin 164 olaya müdahale ederken, bu sayı 2022 yılında 19 bin 432'ye çıktı.

- Saatte bir yangın çıkıyor

Bünyesindeki 122 itfaiye aracının yanında 80 gönüllü istasyonda 121 traktör tankeri, 369 yangın dolabı ve 4 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2022 yılında 9 bin 201 yangın, 10 bin 016 arama kurtarma ve 215 adet farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre, 2022 yılında günde 25,2, saatte ise ortalama 1,04 yangın çıktı.

Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 27,4, saatte 1,1 arama kurtarma çalışması yapıldı.

En çok itfaiye olayı 5 bin 206 ile Osmangazi İlçesinde yaşanırken, onu 2 bin 959 ile Nilüfer, 2 bin 869 olayla Yıldırım, 1845 olayla İnegöl ve 1251 olayla Gemlik takip etti.

En fazla yangın 4 bin 491 ile arazi otluk ve çöplük alanlarında çıkarken, 1691 konut yangını, 749 taşıt yangını, 545 kontrol amaçlı çıkış yapıldı. 2022 yılında 858 trafik kazasına müdahale edilirken, 6 bin 174 hayvan kurtarma ve 1834 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.

- En riskli gün pazar

Bursa itfaiyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en riski günün pazar olduğu ortaya çıktı. Yıl boyunca 2 bin 934 ile en fazla olay pazar günleri yaşanırken, cumartesi günleri 2 bin 863, çarşamba günleri 2 bin 827, perşembe günleri 2 bin 804, pazartesi günleri 2 bin 780, cuma günleri 2 bin 704 ve salı günleri de 2 bin 520 olaya müdahale edildi.

Yine 2022 yılında 252 kurumda 26 bin 389 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 1769 işyerine itfaiye raporu verildi ve 299 işyerinde de yangın önlem denetimi yapıldı.

Geçen yılın verileriyle günde en az 53 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi.

Bursa sahillerinde 18 noktada 46 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda 104 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Sadece Bursa'da değil ihtiyaçlar doğrultusunda kent dışında da önemli çalışmalara imza atan Bursa itfaiyesi, Muğla'nın Marmaris İlçesinde çıkan orman yangınlarına 4 araç ve 12 personel ile, Datça'da çıkan orman yangınına 4 araç ve 14 personel ile, Kütahya'nın Emet İlçesinde çıkan orman yangınına 3 araç ve 6 personel ile, Manisa'nın Soma İlçesinde çıkan orman yangınına 2 araç ve 4 personel ile müdahale ederek, üstün performans sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu kaydetti.

Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu nedenle itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için gerektiğinde kendi canlarını hiçe sayarak canla başla çalışan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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