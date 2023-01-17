BUÜ'den Havelsan'a akademik işbirliği desteği

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Havelsan arasında akademik imzalanan işbirliği protokolüyle Havelsan’da görev yapan personel BUÜ'de belli alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 1982 yılında kurulan Havelsan, savunma sanayinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda BUÜ ile işbirliği protokolü imzaladı.

2022-2023 bahar dönemi itibarıyla yürürlüğe giren protokole göre Havelsan'ın belirlediği personel, üniversitede Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Optik ve Fotonik Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek.

Hazırlanan protokol metni BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Havelsan yetkilileri tarafından imzalandı. Akademik altyapının tamamlanması ve kurumlar arasından iletişimin sağlıklı yürütülmesi görevini Optik ve Fotonik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığının koordine etmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, iş birliğinin üniversite açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Milli savunma sanayiine akademik anlamda destek verecek olmaktan onur duyduklarını ifade eden Kılavuz, üniversitenin mühendislik fakültesinin hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahip olduğunu aktardı.

Kılavuz, üniversitenin sahip olduğu öğretim üyelerinin bilimsel donanımları ve projeleriyle Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri arasında yer aldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin misyonu doğrultusunda önceliğimiz eğitim öğretim yapmanın yanı sıra akademik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır. Havelsan ile bu anlamda iş birliği yapacak olmaktan dolayı mutluyuz. Belirlenecek personele Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Optik ve Fotonik Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimleri vereceğiz. İş birliği aynı zamanda devam eden projelere de akademik anlamda ciddi bir derinlik kazandıracaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.