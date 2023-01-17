Bursa'da bir iş yerinden çelik kasa çalan 3 zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerinden içerisinde 160 bin lira olan çelik kasayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir iş yerinin kapısını kırıp, iş yerinde bulunan ve içerisinde 160 bin lira olan çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden, A.C.D. (17) ve F.Ö'nün (29) çaldıkları çelik kasayı, bir ikametten aldıkları bebek arabasıyla taşımaya çalıştıkları daha sonra da çelik kasayı kucaklayarak götürdükleri tespit edildi.

A.C.D'yi gözaltına alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, hırsızlık olayına dahil olduğunu belirledikleri E.Y. (36) ve M.S'yi de yakaladı.

Çalınan ve açılan çelik kasa, Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir derenin içerisinde bulundu.

A.C.D, E.Y. ve M.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli F.Ö'nün ise arandığı öğrenildi.









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