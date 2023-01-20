Bursa ve çevre illerdeki öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih İlkokulunda öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve ilçe protokolü, okuldaki karne törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini veren Aktaş, velilere karnedeki notlar ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmaları tavsiyesinde bulundu.

Okuldaki öğrencilere ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mangala oyun seti ve çeşitli hediyeler verildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de, il genelindeki 576 okulda 164 bin 742 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulundaki törene katıldı.

Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ile diğer ilgililerin de hazır bulunduğu katıldığı etkinlikte, yarıyıl tatiline giren özel gereksinimli öğrencilere belgelerinin yanı sıra hediye verdi.

Ayyıldız, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

- Balıkesir

Balıkesir'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son gününde 1022 okulda 209 bini aşkın öğrenci karnelerine alarak tatile girdi.

Ece Amca İlkokulunda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çocuklara hediyelerini de veren Şıldak, "Taşıma merkezlerimiz var. 263 taşıma merkezimizde 16 binin üzerinde öğrencimizi taşıyoruz. İkinci dönem başı itibarıyla 16 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 49 bin çocuğumuza Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla öğle yemeği verilecek. Bunların yaklaşık 33 bini taşıma merkezinde bulunan öğrencilerimiz." dedi.

Şıldak, il genelinde 65 okulun yapımının devam ettiğini sözlerine ekledi.

- Kütahya

Kütahya'daki 590 okulda 102 bin 646 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Akkent Mahallesi’ndeki Turgut Özal İlkokulu öğrencileri düzenlenen törenle karnelerini protokol üyelerinden aldı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Başyiğit, "Öğrencilerimizin tatilde dinlenmelerini ama mutlaka kitap okumaya vakit ayırmalarını istirham ediyorum. Velilerimiz de çocuklarımızla birlikte kaliteli zaman geçirecek etkinlikler yapabilirler. Onlarla kültürel geziler, kütüphane ziyaretleri yapmalarını önerebilirim." dedi.

- Çanakkale

Çanakkale'de, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Özlem Kayalı İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle sınıflarda gerçekleştirilen program, Vali Aktaş ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Aktaş, öğrencilerin eğitiminde emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, "Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah bu tatili dinlenerek, kendilerini ikinci döneme hazırlayarak geçirirler. Hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimize karnelerin yanında hem dinlensinler hem de bu arada okuma alışkanlıklarını geliştirsinler diye Milli Eğitim Müdürlüğümüzün temin ettiği kitapları çocuklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 8 bin 400'ü okul öncesi, 24 bin 700'ü ilkokul, 23 bin 376'sı ortaokul, 27 bin 213'si ortaöğretim olmak üzere toplam 83 bin 689 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

- Bilecik

Bilecik'te 37 bin 49 öğrenci karnelerini aldı.

Hürriyet Mahallesi’ndeki 700. Yıl İlkokulunda öğrencilere karnelerini Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri verdi.

Kızılkaya, "En büyük hedefimiz Bilecik’in sahip olduğu kaliteli eğitim imkanları ile tercih sebebi olacak bir il olmasıdır. Tüm öğrencilerine karneleri hayırlı olsun." diye konuştu.





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