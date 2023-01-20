Bursa'daki Kestel-Uludağ Üniversitesi metro hattı iki yeni istasyonla uzatılıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da yapımı devam eden Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi'nin yanı sıra Kestel-Uludağ Üniversitesi hattında 3,5 kilometre uzunluğunda iki istasyonlu Üniversite-Görükle bölümü dahil edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, mevcut Emek-Arabayatağı metro hattının, Bakanlık tarafından yapılacak 4,9 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonlu hat ile Mudanya Bulvarı'nı katederek YHT Gar ve Şehir Hastanesine ulaşacağı belirtildi.

Kuzeyde 4 istasyona daha kavuşması planlanan metro projesinde kazık imalatlarının yüzde 60'ının tamamlandığı aktarılan açıklamada, kazı ve dolgu işlerinin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 33'e ulaşıldığı duyuruldu.

Proje kapsamında mevcut Kestel-Uludağ Üniversitesi hattının da uzatılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Emek–YHT Gar-Şehir Hastanesi projemiz kapsamına 3,5 kilometre hat uzunluğunda ve iki istasyonlu Üniversite-Görükle uzatması dahil edildi. Bu kısımdaki inşaat faaliyetleri yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak temel atma töreniyle başlayacak."



Bu ilave ile Bakanlığın yaptığı projelerle Bursa'nın raylı sistemlerine kazandırdığı istasyon sayısı 6'ya ulaşacağı belirtilerek, depo sahasına da erişim imkanı sağlanacağı aktarıldı.



Depo sahasında şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına hizmet edileceği, 93 bin 500 metrekare alana kurulu depo sahasında 12 tren set (4'lü araç) parklanabilirken, aynı anda 6 tren setinin bakım ve onarımının yapılabileceği vurgulandı.



Açıklamada, 4,9 kilometre Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ve 3,5 kilometre Üniversite-Görükle Metro Hattı'nın tamamlanmasıyla Bursa'nın raylı sistem ağına 8,4 kilometre metro hattı ve 6 yeni istasyon ilave edilmiş olacağı belirtildi.

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