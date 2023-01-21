Kızının üşümemesi için uyku tulumu üreten girişimci anne ihracata başladı

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BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Geceleri üşüyen kızı için tulum tasarlayan ve daha sonra bunu girişime dönüştürerek üretime başlayan Gökçe Tanış, 4 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

İstanbul'da yaşayan Gökçe Tanış, üzerine battaniye örtmeyi sevmeyen ve geceleri üşüyen kızı için 5 yıl önce tulum üretmeye karar verdi. Kızını kucağına alarak İstanbul'daki kumaş merkezlerini gezen Tanış, tekstil geçmişi olan ailesinin de desteğiyle çalışma yürüttü.

İlk ürünlerin ardından tulum satışlarını uluslararası seviyeye taşımak isteyen Tanış, 1,5 yıl AR-GE çalışması yaparak oda ısısı ile uyumlu, bebeği üşütmeyen ya da terletmeyen uyku tulumları geliştirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki tesisinde seri üretime başlayan Tanış, ürünün kalitesine ilişkin İngiltere merkezli bir kurumdan sertifikasyon aldı. ABD, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a dış satım yapan Tanış, ürün gamını artırarak ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor.

Gökçe Tanış, AA muhabirine, üniversite eğitimini Avustralya'da aldığını belirterek, oradaki evlerde kalorifer sisteminin bulunmadığını ve çocukların uyku tulumuyla uyuduğunu anlattı.

Türkiye'ye döndükten sonra evlendiğini ve anne olduğunu dile getiren Tanış, şunları kaydetti:

"Aslında bütün hikayem çocuğumun çok uyanmasıyla, üşümesiyle başladı. Ondan sonra fark ettim ki aslında diğer arkadaşlarımda da terleme, terlediği için uyanma, kıyafet değiştirme problemleri var. Uyku, büyüme süreçlerinde çocukların gerçekten en çok ihtiyacı olan şey. Ben de bu süreçte tog dereceli (ısı yalıtımlı) uyku tulumlarını çıkararak aslında annelerin ve kendimin de dahil olmak üzere büyük ihtiyacını gidermeyi hedefledim. Annelerden çocukların uyku sürelerinin uzadığı ve sabaha kadar çok rahat uyuduğu gibi geri dönüşler alıyoruz."

- "Türk markası olarak yurt dışında yer almak bizim çok gurur verici"

Tanış, ürünü 200 kez teste gönderdiklerini ifade ederek, "İngiltere merkezli bir kurumdan tog derecesi sertifikasını aldık. Bu sertifikasyonlar uyku tulumlarının ısı yalıtımını kanıtlıyor. Çocukların doğru oda derecesinde doğru sıcaklıkta uyuyor." dedi.

Sertifikasyonu aldıktan sonra markalaşma sürecine girdiklerini vurgulayan Tanış, Türkiye'de bu sistemle üretim yapan birkaç firmadan biri olduklarını bildirdi.

Tanış, çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim kadrosuyla şu anda 4 ülkeye ihracat yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Bu üretimle kendi kızımla aramda gerçekten çok güzel bir anı bırakmış oldum. Sonrasında oğlumla ürünü geliştirip, farklı şeyler üretme imkanı buldum. Babamın tekstilci olması da bana çok destek sağladı. Türk markası olarak yurt dışında yer almak bizim çok gurur verici. Türkiye'deki üretime, ekonomiye fayda sağlamak, dokunabilmek benim için en büyük değerlerden bir tanesi. Bu işte daha da yükselerek ülke ekonomisine büyük faydalarımızın olacağına inanıyorum."

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