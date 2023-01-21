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Bursa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni düzenlendi

AA

Bursa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni düzenlendi

BURSA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle, milletimizin teveccühüyle de Cumhurbaşkanımızı 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yani bizim 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' dediğimiz tarihte yeniden cumhurbaşkanı seçtirecek ve yine kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştireceği toplu açılışlar öncesinde Gökdere Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Yanık, kentin taşıyla, toprağıyla payitahtın emaneti bir şehir olduğunu söyledi.

AK Parti olarak 20 yıldan beri, başladıkları ilk günden bugüne kimseyi geride, sahipsiz, darda, aç ve açıkta bırakmamak gayesiyle çalıştıklarını belirten Yanık, "Şükürler olsun bugüne kadar millete verdiğimiz bu sözü hep tuttuk, bundan sonra da tutacağız. Sosyal hizmetlerimizle, engellilerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, devletin korumasına ve desteğine ihtiyacı olan her bir vatandaşımıza el uzattık. Sosyal yardımlarımızla, hayatını idame ettirmekte zorluk çeken vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak ulusal hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Yanık, hem Aile Sosyal Destek Programı hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelinin, kapısını çalmadık tek bir hane bırakmayacağını dile getirdi.

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsesizlerin kimsesi olma" misyonunun takipçisi olduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimsesizlerin kimsesi olma misyonunun uygulayıcısı bakanlığız. O yüzden her haneyi ziyaret ediyoruz. Her haneyi tek tek ziyaret ediyor ve orada ihtiyaç sahibi var mı, engelli vatandaşımız var mı, yaşlı büyüğümüz var mı, hizmete ihtiyacı olan çocuğumuz var mı, her birine ayrı ayrı soruyor, ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerini geliştiriyoruz. Kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, bakım hizmetlerimizle, sosyal yardımlarımızla bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadık, geride bırakmayacağız. Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle, milletimizin teveccühüyle de Cumhurbaşkanımızı 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yani bizim 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' dediğimiz tarihte yeniden cumhurbaşkanı seçtirecek ve yine kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz."

- "Her alanda Türkiye Yüzyılı'na hazır bir Bursa var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bursa'nın birbirinden modern spor tesisleri, birbirinden yetenekli ve kabiliyetli sporcularıyla bir spor şehri olduğunu vurguladı.

Bursa'nın Türkiye'nin en modern yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle, gençlik kamplarıyla, birbirinden değerli pırıl pırıl gençleriyle bir gençlik şehri olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi Bursa'da da çok ama çok büyük devrimleri gerçekleştirdik. Şimdi görüyoruz ki sanayisiyle, altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle, gençliğiyle, sporuyla her alanda artık Türkiye Yüzyılı'na hazır bir Bursa var. Bursa, sevgili gençler, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hazır mısınız? Allah'a hamdolsun inanıyoruz ki 2023 Mayıs'ında Bursa, sandıkları gümbür gümbür patlatarak, Türkiye'yi dergi kapaklarından dizayn etmeye çalışanlara, kirli odaklara en güçlü, en sert cevabı verecek. Sizden aldığınız güçle, milli iradenin her zaman zihnimizdeki, her zaman yürüyüşümüzdeki gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bu millete hizmet etmeyi bir onur ve sorumluluk bildik. Bundan sonra da yine sizden alacağımız güçle, milli iradenin güçlü yönüyle yine bu aziz millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın."

- "Bursa'da 22 kara yolu projemizde çok hummalı bir çalışma var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Bakanlık olarak büyük ve güçlü Bursa için bu kentte daha yapılacak çok işlerinin olduğunu belirtti.

Büyük Bursa için el ele çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hızlı trenlerimiz yolunda, bir taraftan metrolarımız devam ediyor, bir taraftan Bursa genelinde tam 22 kara yolu projemizde çok hummalı bir çalışma var. İnşallah kısa zamanda bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Bunlar bizim işimiz. Biz bunları yapacağız ama en önemli görevimiz önümüzde seçimler var. Çok çalışacağız, çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da AK Parti'nin kurulduğu günden beri vatandaşların çok büyük bir destek verdiğini kaydetti.

Tüm bakanlara teşekkür eden Aktaş, "Asıl teşekkürümüz var ki ilk günden beri bizleri bırakmayan, altyapıyla alakalı üstyapıyla alakalı velhasıl her konuyla alakalı şehrimize ve ülkemize büyük destekler veren ve inşallah birazdan bizlerle beraber olacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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