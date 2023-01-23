Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide Adnan Tezcan (20) yönetimindeki 34 CSS 834 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Tezcan ve yanındaki Yusuf Berra Arık (19) motosikletle yola savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Arık'ın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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