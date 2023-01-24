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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, E.K. idaresindeki 16 R 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.S. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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