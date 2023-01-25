Bursa'da tatlı imalathanesindeki patlamada 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tatlı imalathanesindeki patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürdü.

Olayda yaralanan yabancı uyruklu iş yeri çalışanı A.T. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.









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