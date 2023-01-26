Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Aubrey Dawkins'i transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Aubrey Dawkins'i transfer etti

AA

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Aubrey Dawkins'i transfer etti

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Aubrey Dawkins'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki ABD'li forvet Aubrey Dawkins ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevi servis aracına bombalı saldırının faillerine 913'er yıl hapis istendi
YEREL HABERLER Cezaevi servis aracına bombalı saldırının faillerine ...
(Görüntülü) BURSA- HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA- HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN ...
GÜNCELLEME - Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 4 gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi ...
Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın 2 ay önce öldürülmüş (2)
YEREL HABERLER Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın ...
Türkiye Kick Boks Turnuvası'na Bursa'dan katılan sporcular şampiyonluğa ulaştı
YEREL HABERLER Türkiye Kick Boks Turnuvası'na Bursa'dan katılan ...
Komşusunu yüksek sesle müzik dinlediği için öldüren baba ile kızının yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Komşusunu yüksek sesle müzik dinlediği için öldüren ...
Bursa'da 90 yaşındaki hayırsever kadın Uludağ Üniversitesine evini bağışladı
YEREL HABERLER Bursa'da 90 yaşındaki hayırsever kadın Uludağ ...
(Görüntülü) HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE UYRUKLU KADIN 2 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ; 4 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAYVAN GÜBRESİNDEN CESEDİ ÇIKAN SURİYE ...
Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ...
Bursa’da hareket halindeki araçtan düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da hareket halindeki araçtan düşen kadın ...
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI KORİDORA ÇEVİRDİK, DÜNYAYI TÜRKİYE&#039;YE BAĞLADIK
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİ ...
VERİMDER "Anadolu Buluşmaları" etkinliği Bursa'da yapıldı
YEREL HABERLER VERİMDER "Anadolu Buluşmaları" etkinliği Bursa'da ...
Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın 2 ay önce öldürülmüş; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın ...
Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı ...
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora ...
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU GEMLİK-YENİMAHALLE FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI AÇILIŞ TÖRENİ&#039;NE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU GEMLİK-YENİMAHALLE ...
Bursa'daki terör saldırısının 4 sanığı için 913'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Bursa'daki terör saldırısının 4 sanığı için 913'er ...
Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı (2)
YEREL HABERLER Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi ...
(Görüntülü) BURSA - ZEYTİNLİĞE GETİRİLEN GÜBRENİN İÇİNDEN CESET ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - ZEYTİNLİĞE GETİRİLEN GÜBRENİN ...
(Görüntülü) BURSA - TATLI İMALATHANESİNDE PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - TATLI İMALATHANESİNDE PATLAMANIN ...
Frutti Extra Bursaspor - Prometey: 92-94
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Prometey: 92-94
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı
YEREL HABERLER Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı
Tatlı imalathanesinde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tatlı imalathanesinde patlamanın ardından yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.