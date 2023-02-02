İnegöl'de kırsal mahallede askere gidecek 11 genç için "asker mevlidi" düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'de bu yıl 6'ncısı yapılan etkinlikte, 2003 celp döneminde silah altına alınacak 11 genç için "asker mevlidi" programı düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunan programda, dua edildi. Askere gidecek gençlerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı.



Mehter ve sema gösterilerinin ardından gençler yöreye ait oyun havası ile eğlendi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, birçok asker eğlencesine katıldıklarını, dini duyguların ön plana çıktığı bu programdan keyif aldığını söyledi.

İsaören ve Çevre Köyleri Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise geleneksel hale gelen etkinlikte, imece usulü ile köylülerin desteğiyle pilav ve ayran ikramı yapıldığını ifade etti.

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