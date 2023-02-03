Bursa'da kardan kapanan 138 mahallenin yolları açıldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, son 24 saatte kar yağışı nedeniyle kapanan 138 mahallenin yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 283 iş makinesi ve kamyon, 834 personelle yollarda kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde çalışan ekipler, son 24 saatte 9 ilçede kardan kapanan 138 mahalle yolunun yeniden açılmasını sağladı.

Belediye ekipleri, İnegöl ve İznik ilçelerinde kapalı 5 mahalle yolunu açma çalışmasına ve yağışın sürdüğü bölgelerdeki faaliyetlerine devam ediyor.

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