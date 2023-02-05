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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Selçukgazi mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin tamamının kadın, yaralılardan ikisinin de çocuk olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan otoyol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada 6 kişinin de yaralandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Selçukgazi tünelinden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır."

- Kaza anı otoyolun güvenlik kamerasına yansıdı

Zincirleme trafik kazasının yaşandığı anlar, otoyolun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, emniyet şeridinde iki otomobilin durduğu sırada sol şeritten seyreden başka bir otomobilin, önce bariyerlere ardından da diğer araçlarla yanında duran kişilere çarptığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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