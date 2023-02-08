GÜNCELLEME - Bursa'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, koltuk imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Panayır Mahallesi Uludağ Sanayi Sitesi'ndeki koltuk imalathanesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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