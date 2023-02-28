Dirençli epilepsi hastası genç kız Bursa'da ameliyatla sağlığına kavuştu

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BURSA (AA) - Iğdır'da yaşayan ve yıllardır dirençli epilepsi hastalığıyla mücadele eden genç kız, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Elif Celayir, yaklaşık 3 yıl önce epilepsi nöbeti geçirince ailesi hastalıktan kurtulması için araştırmalara başladı.

Ailesiyle bazı büyükşehirlerde hastanelere başvuran Celayir, istediği sonucu alamayınca Bursa Şehir Hastanesine geldi.

Doktorlar, inceleme ve tetkikler sonucu ameliyata karar verdi. Beyin cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici ve ekibi tarafından yapılan ve 3 saat süren ameliyat başarıyla sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekici, hastanın uzun yıllardır dirençli epilepsi tanısıyla başka hastanelerde takip edildiğini belirtti.

Hastaya epilepsi cerrahisi uygulanması gerektiğini aktaran Ekici, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür hastaların tedaviye ulaşmada sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Sadece cerrahi ekibin olması gerekmiyor, çok ciddi nöroloji desteği gerektiren bir konu. Hastaların cerrahi kararı epilepsi konseyinden çıkıyor. Nöroloji, nöropsikiyatri, radyoloji, nükleer tıp ve beyin cerrahisinin bir arada olduğu multidisipliner işbirliği gerekiyor. Bizim burada güçlü bir nöroloji ekibimiz var. Hastanın durumunu nöroloji ile görüşüp kısa sürede ameliyatını başarıyla yaptık ve epilepsi odağını çıkarttık."

Hastanın ameliyat sonrası durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ekici, bundan sonraki süreçte nöroloji ekibi tarafından takibinin yapılacağını sözlerine ekledi.

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