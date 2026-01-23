Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili iki sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

        Uludağ'da geçen yıl 27 Mart'ta milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ile annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:56
        Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili iki sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
        Uludağ'da geçen yıl 27 Mart'ta milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ile annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

        Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl mart ayında milli kayakçı Berkin, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ve annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

        İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın yapılacağı tarihi önümüzdeki günlerde belirleyecek.

        - Soruşturmanın geçmişi

        Uludağ'daki bir otelde geçen yıl 27 Mart'ta çıkan yangın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle söndürülmüştü.

        Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Kemal Usta, oğlu Berkin ve Fikriye Usta kurtarılamamıştı.

        Soruşturma kapsamında oteli işleten firma sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. ve Mert Kaan Ç. tutuklanmış, ilerleyen süreçte Eren T. ve Mert Kaan Ç. tahliye edilmişti.

        Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgeler olduğu, bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, bölgelerde yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edilen iddianamede, FB Usta firmasının eylemleri ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtilmişti.

        İddianamede, "tesisin bütünlüğüne dair mevzuatta belirtilen asgari tedbirleri alma ve aldırma yükümlülüğü üzerinde bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı" tespiti yer almıştı.

        Sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, yangında kusuru bulunmadığı belirlenen Ahmet İ, Eren T, Mehmet Faruk Ç, Mert Kaan Ç, Rafet Alpan Y, Tekin K. ve Zeynep T. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

        Hazırlanan 8 sayfalık iddianame, Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

