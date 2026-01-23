MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sınırımızda şanlı Türk bayrağına el uzatmaya cüret eden alçaklar, milli birlik ve kardeşlik çağrılarımızı suistimal ederek 'Terörsüz Bölge' hedefimizi sabote etmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki tarih boyunca şanlı Türk bayrağına el uzatan her hain bunun bedelini ödemiştir. Bundan sonra da ödeyeceğinden kimse şüphe etmemelidir. Terör ve terör yandaşlığı çıkmaz sokaktır." dedi.



Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Her şeyden önce Türkiye" anlayışıyla Türkiye'nin ve milletin menfaatlerini bir an dahi akıllarından çıkarmadan mücadele ettiklerini söyledi.



İran'da yaşanan huzursuzluk ve devreye sokulan emperyalist provokasyonların tüm bölge için olduğu gibi Türkiye için de her açıdan tehdit oluşturduğunu dile getiren Büyükataman, şunları kaydetti:





"Terör devleti İsrail'in Orta Doğu'nun tamamını kanlı bir savaşa sürükleme planları devam etmektedir. 2025 yılında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar, Suriye, İran, Yemen, Lübnan ve Katar'a yönelik yaptığı saldırılar siyonist barbarlığın ne derece gözü dönmüş bir hal aldığını göstermektedir. Komşularımızda yaşanan gelişmeler ülkemize yönelik tehditlerin adeta fragmanı gibidir. İsrail'in bölgemizde doğrudan saldırmaya cesaret edemediği tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. İsrail, her ne kadar doğrudan saldırmaya cesaret edemese de iç cephemize yönelik sinsi saldırılarıyla birliğimizi hedef almaktadır."



- "Kürtleri terörle eşitleyen bu dil zehirlidir"



Büyükataman, Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan SDG/YPG'nin Suriye'yi bölme emellerinde ısrarcı olduğunu, bunun üzerine Halep'in kısa sürede SDG'li terörist unsurlardan ve ona destek çıkan Esed rejimi kalıntılarından temizlendiğini kaydetti.



"Suriye ordusunun SDG/PKK karşısında sahada gösterdiği üstünlük, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG'nin iddia ettiği kadar güçlü ve etkin olmadığı gerçeğini de ifşa etmiştir." diyen Büyükataman, şöyle devam etti:



"Gelinen bu noktada Fırat'ın doğusu da tıpkı batısı gibi terörden tamamen arındırılmalı, Suriye'de tek bir terörist kalmamalıdır. Ayrıca, Suriye'de SDG'ye yönelik operasyonu Kürt kardeşlerimize yönelik bir saldırı yapılıyormuş gibi değerlendirmelerde bulunanlar, büyük bir yanlışın içerisindedir. Kürtleri terörle eşitleyen bu dil zehirlidir, SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması koca bir yalandan ibarettir."



İsmet Büyükataman, tüm bu gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sınırımızda şanlı Türk bayrağına el uzatmaya cüret eden alçaklar, milli birlik ve kardeşlik çağrılarımızı suistimal ederek Terörsüz Bölge hedefimizi sabote etmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki tarih boyunca şanlı Türk bayrağına el uzatan her hain bunun bedelini ödemiştir. Bundan sonra da ödeyeceğinden kimse şüphe etmemelidir. Terör ve terör yandaşlığı çıkmaz sokaktır. Bunu herkes kafasına iyi sokmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ne yurt içinde ne de yurt dışında terörün varlığına tahammül etmeyecektir."



- "Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıp partimize iftira atanlar için son yaklaşmıştır"



Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir taviz vermeden, hiçbir pazarlık yapmadan terör örgütünün ön şartsız şekilde feshini sağladığını ifade eden Büyükataman, şunları belirtti:



"Buna rağmen ne yazık ki muhalefet partileri çağları aşan bu devlet politikasını sulandırmaya çalışmış, bu kutlu hedefi sabote etmeye yeltenmişlerdir. CHP neredeyse her gün suni bir gündemle karşımıza çıkmakta ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşarak Türkiye karşıtlarının oluşturduğu emperyalist cephede konumlanmaktadır. Diğer yandan Türk milliyetçiliğini adeta bir istismar aracı olarak kullanmaktan başka hiçbir siyaset üretemeyen, hamaset çukurunda çırpınan İP kendi menfaatleri uğruna adeta ülke ve dünya gerçeklerini reddetmektedir. İP, gerçeklikten uzak, yalnızca koltuklarını korumak için yerinde sayan bir hayal dünyasında yaşamaktadır. Bu muhalefet anlayışından ülkemize ve milletimize fayda gelmeyeceği aziz milletimizin malumudur.



Terörsüz Türkiye hedefimiz adım adım ilerledikçe, Türkiye başarıya yaklaştıkça uykuları kaçanlar, panik içerisinde Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıp partimize iftira atanlar için son yaklaşmıştır. Siyaseti bir çıkar aracı olarak görüp, pozisyonlarını korumak için devletimizin terörle pazarlık yaptığını iddia edenlerin, terörle mücadeleden vazgeçildiği yalanını piyasaya sürenlerin, Suriye'de terör devleti kurulmasına müsaade edileceğini söyleyen omurgasızların milletimiz karşısında mahcup olacakları günler çok yakındır."



Son yıllarda artarak devam eden şiddet olaylarının çocukları hedef almasının vicdanları kanattığını vurgulayan Büyükataman, "Evlatlarımız bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımızın teminatıdır. Çocuklarımızı her türlü kötülükten korumak hepimizin öncelikli görevidir. Bu yüzden suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gereksiyorsa yapmalıyız. Adaletin sağlanması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kaybedecek bir tane bile evladımız yoktur." dedi.

