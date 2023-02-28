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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi

AA

Bursa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi

BURSA (AA) - Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık Celal Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Çakmak'ın eşi Nurşen Çakmak ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen Ferhat Uğur, kazanın yaşandığı gün kamyonette seyir halinde olduklarını, aracı ağabeyi Vedat Uğur'un kullandığını belirterek, bir otomobilin kendilerine çarptığını anlattı.

Kazada yaralandığını dile getiren Uğur, "Kaza anında kapı açıldı, kardeşim Ömer yere düştü. Araç durduğunda ağabeyim hayatını kaybetmişti. Ben iç kanama geçirdim ve bağırsaklarımdan ameliyat oldum. Şikayetçi değilim, zararım giderildi." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Suphi D. ise olayın ardından karakolda ifade verdiğini, sonrasında ise gizli bir numaradan arandığını belirterek, "Arayan kişi bana, 'Onlar ne verdiyse ben 5 katını vereceğim' dedi. Benim şarjım bitti, telefon kapandı. Ben satılık biri değilim sadece gördüklerimi anlattım." diye konuştu.

Maktulün eşi Nurşen Çakmak ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kazayla ilgili rapor alınması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde 9 Eylül'de, Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyreden ve Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı ileri sürülen K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada Vedat Uğur ile Yunus Emre Çakmak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobilde bulunan Celal Y. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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