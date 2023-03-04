Adıyaman'dan Bursa'ya gelen depremzedeler hemşehri derneğinin çiğ köfte etkinliğinde buluştu

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'dan Bursa'ya gelen ailelere yönelik hemşehri derneğince çiğ köfte etkinliği düzenlendi.

Bursa Adıyamanlılar Derneği'ndeki etkinliğe Adıyaman'dan gelen 20 depremzede aile katıldı.

Çif köfte yoğrulup katılımcılara ikram edilen programda, aileler ve dernek üyeleri birbirleriyle tanışarak sohbet etti.

Dernek Başkanı Ramazan Alp, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman'dan Bursa'ya yaklaşık 200 ailenin geldiğini söyledi.

Onlara yardımcı olmak istediklerini belirten Alp, "Derneğimizde bir araya geldik. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Aileler genelde yurtlarda, misafirhanelerde, otellerde ve apart dairelerde kalıyorlar. Onlar için bir moral etkinliği düzenliyoruz. Çiğ köfte eşliğinde onlarla hasbihal ediyoruz." dedi.

Depremzede Çilem Yılmaz da Adıyaman'da çok sayıda yakınını kaybettiğini aktardı.

Özellikle ilk günlerde çok zorluk yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, "Psikolojimizi toparlayamıyoruz. Kendimizi Bursa'ya attık. Bize apart ayarladılar, 3 apart dairede 20 kişi kalıyoruz. Bu etkinlik bizim için çok iyi oldu. İlk kez dışarı çıkıyoruz. Kendimizi cezaevinden çıkmış gibi hissediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah zamanla unutacağız." diye konuştu.

Salih Ekinci 7 kişilik ailesiyle Bursa'ya geldiğini anlattı.

Dernekte bir araya gelen Adıyamanlıların birbirlerinin acılarını paylaştığını belirten Ekinci programın özellikle çocuklara moral olduğunu söyledi.

Derya Yaşlık ise depremde evlerinin hasar gördüğünü dile getirerek "Eltim ve çocuklarımızla Bursa'ya geldik. Eşlerimiz Adıyaman'da kaldı. Bizim gibi birçok aile burada. Çocuklarımız psikolojik olarak çok etkilendi." ifadesini kullandı.

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