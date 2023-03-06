Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin yargılanmasına başlandı

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BURSA (AA) - Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen davanın ilk duruşmasına, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma devam ederken adliye önünde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) adına açıklama yapan Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, davanın basına da yansıdığını, kentteki bir çöp evde bulunan çocuğun, teyzesini annesi olarak bildiğini hatırlattı.

Annesinin de yıllardır çocuğunu bulamadığını anlatan Kahramanoğlu, çöp evde bulunmasının ardından savcılığın devreye girmesiyle çocuğun koruma altına alındığını ifade etti.

Kahramanoğlu, çocuğun Antalya'ya gönderildiğini, ancak olay yeri Bursa olduğu için davanın burada görüldüğünü belirterek, şunları aktardı:

"Bugün de duruşması vardı. Çocuğumuzun son durumu hakkında bilgi alıyoruz Antalya'dan. Tabi bu bir süreç ama bugünkü yargılamada teyze tutuklu yargılanıyor. Duruşma salonundaydı. Biz de katılma taleplerimizi sunduk. Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile bizim katılma talebimiz reddoldu maalesef ve kapalı olarak görülmesine karar verildi. Çocuğumuzun daha önce ifadesi alındı, dosyada mevcut. Bundan sonrası için de biz UCİM olarak dosyanın takipçisiyiz."

- Olay

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, geçen yılın temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

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