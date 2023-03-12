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12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

AA

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen programlarla kutlandı.

Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlik Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin sahnelediği oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Etkinliğe vekaleten Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile ilçe protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü" Resim Sergisi ile başlayan program, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı'nın, İstiklal Marşı hakkında bilgi vermesiyle devam etti.

İstiklal Marşı'nın nesilden nesle aktarılan bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Özsarı, "İstiklal Marşı'nın hem manevi dünyası hem estetik mesafesi oldukça geniştir. Bu sebeple İstiklal Marşı hem okunuşta hem dinlendiğinde ayrı bir duygu ayrı bir heyecan ayrı bir haz vermektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da Mehmet Akif Ersoy'un önemli bir kişi olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Akif Ersoy'un milli bir şair, ideal bir öğretmen, başarılı bir veteriner, cesur bir gazeteci, Türk gencine hukuk çizen fikir adamı, bir politikacı, bir gönül insanı, toplumumuzun vicdanının sesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Hürriyet Meşalesi adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir BARO Başkanı Nadir Karakaşlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kütahya

Kütahya’da, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

"Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü" adlı oratoryonun sunulduğu program, şiirlerin okunması ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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