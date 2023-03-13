Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal oldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 18.30 yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 07.00 ile 10.30 saatleri arasında bulunan 6 sefer de aynı gerekçeyle iptal edildi.









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