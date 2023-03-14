Bursa'da tarihi mescit gün yüzüne çıkıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos'un (Filiboz) oğlu Hayrettin'e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkartıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, "Yaşayan Tarih Hisar İçi" projesiyle Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'daki tarihi dokuyu ortaya çıkarmayı sürdürüyor.



Yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine dayanan tarihiyle Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atarak bölgeyi açık hava müzesine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, 15’inci yüzyılda inşa edilen, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidini ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarda büyük yol kat etti.



Kamulaştırılarak elde edilen toplam 3 bin 884 metrekarelik alan üzerinde yeniden inşa edilen tarihi mescidin rekonstrüksiyon projesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu doğrultusunda hazırlandı. 70 metrekare alan üzerinde kareye yakın şekilde inşa edilen tarihi mescidin beden duvarları örülürken çatı bölümünün inşa çalışmalarına başlandı. İnşaat çalışmaları devam eden tarihi mescid, Hisar bölgesine önemli bir değer katacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar bölgesini özgün özellikleriyle geleceğe aktarma adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



Filiboz Mescidi'nin 1855 yılında Bursa'da meydana gelen büyük depremde yıkıldığını ve yerine yenisinin yapılamadığını vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:



"Günümüze ulaşamamış olan Osmanlı'nın ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalışma başlattık. Bu çalışmayla Hisar'ın tarihinde önemli bir konuma sahip olan bu tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartıyoruz. Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sanal ortamda resmettiğimiz 1326 yılının Bursa'sının gerçeğini Hisar'da ortaya çıkartıyoruz. Hisar, herkesi cezbedecek dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.