BBDSO'dan "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konserinde, korno sanatçısı Felix Klieser'i ağırladı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Adrian Prabava yönetti.

Gecede grup, "Çanakkale Türküsü", "Korno Konçertosu No:1", "Senfoni No:1 Op.11" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda orkestra, solist ve şef sanatseverlerden alkış aldı.

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