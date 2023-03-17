Harmancık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

​​​​​​​Harmancık Ortaokulu’nda okul öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program programda Çanakkale Zaferi konulu şiirler okundu.



Çanakkale Savaşları’nda kaydedilen orijinal görüntülerle savaşı anlatan filmlerden derlenmiş videolar izletildi.



Öğrenciler tarafından savaşlarda yaşanan bazı olayların aktarıldığı etkinlikte, Harmancık Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.



Yarışmalarda dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir ve kurum amirlerince ödülleri verildi.

Ayrıca, cuma namazı öncesi şehitler için okutulan mevlidin ardından Harmancık Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.​​​

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