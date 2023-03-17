Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi 2. İhsaniye Caddesi'ndeki bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bitişik nizam olan bazı binaların çatılarına da sıçradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen yangın, söz konusu binaların çatılarında hasara yol açtı.

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