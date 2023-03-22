Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Özkan Melike Erol
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan, Esat Dalgıç)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Marouflakrani, Ferreira, Louati, Hasan Sıkar, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Peric, Meljanac)
Setler: 26-24, 14-25, 25-23, 25-20
Süre: 115 dakika (29, 23, 33, 30)
BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 22. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.