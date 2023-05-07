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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şehirlerimiz, ilçelerimiz hangi yatırımı hak ediyorsa, hangi hizmetlerle daha fazla kalkınıp, müreffeh hale gelecekse biz bunları yerine getirmek için 21 yıldır dur durak bilmeden, canımızı dişimize katarak çalıştık ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu gayrete devam etmek istiyoruz." dedi.

Varank, Osmangazi ilçesindeki bir otelde, Bursa'da faaliyet gösteren basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Varank, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta yüzyılın seçimini gerçekleştireceğini söyledi.

AK Parti'nin 21 yıldır ülkeyi kalkındırmanın, yatırımlarla buluşturmanın ve milleti hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdinde olduğunu ifade eden Varank, "Şehirlerimiz, ilçelerimiz hangi yatırımı hak ediyorsa, hangi hizmetlerle daha fazla kalkınıp, müreffeh hale gelecekse biz bunları yerine getirmek için 21 yıldır dur durak bilmeden, canımızı dişimize katarak çalıştık ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu gayrete devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bursa'ya 21 yıldır adaletten ulaştırmaya, sanayiden eğitime kadar her alanda çok büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Bursa'nın merkezi hükümetten aldığı yatırımların tutarı bugünkü değerlerle 200 milyar liraya ulaşmış durumda. Tabii ki biz bunları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Bursa'yı hak ettiği yatırımlarla buluşturmak için eğer Bursalı hemşerilerimiz takdir ederse, bize güvenlerini tekrar gösterirlerse bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz vizyoner bir bakış açısıyla şehirlerimize yaklaşıyoruz, hatta ilçelerimize yaklaşıyoruz. Bir ihtiyaç, bir talep doğrultusunda elbette yaptığımız çalışmalar var. Sıkıntılar oluştuğunda o sıkıntıları gidermek üzere başlattığımız faaliyetler var ama bizim asıl gücümüz ilçeleri, şehirleri ve Türkiye'yi gelecek döneme hazırlayacak şekilde, entegre bir bakış açısıyla her zaman siyasete, hizmet yarışına bakmamız oldu."

Bursa'nın potansiyeli hangi alandaysa o alanda şehri ön plana çıkaracak faaliyetleri gerçekleştirmenin, bunlarla ilgili planlama yapmanın ve yol yürümenin kendilerinin gücünün temelini oluşturduğunu belirten Varank, "Onun için önümüzdeki dönemde de Bursa'yı nasıl daha iyi kalkındırabiliriz, Bursa'nın marka değerini nasıl yükseltebiliriz, burayı daha müreffeh, daha aydınlık daha mutlu bir şehir yapmak için nasıl hareket edebiliriz, Bursa'yı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da örnek bir şehir haline nasıl getirebiliriz bununla ilgili de elbette çalışmalarımız var, planlamalarımız var ve buna göre de önümüzdeki dönemde biz yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'nın sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ve son dönemde hükümetin yaptığı yatırımlar sayesinde lojistikte ön plana çıkan marka şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Biz de bu manada hem buradaki ekip arkadaşlarımızla hem de merkezi hükümette oluşturacağımız sinerjiyle inşallah önümüzdeki dönemi farklı bir şekilde planlayıp çok daha verimli bir şekilde geçirmek için kolları sıvamış durumdayız. Burada sinerji ve ortak akıl kelimelerinin altını özellikle çizmek istiyorum. Biz her zaman ortak akla önem verdik, ekip çalışmasına önem verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin bağrından çıkmış, milletiyle beraber yol yürümüş bir siyasetçi ama aynı zamanda ekip çalışmasına çok önem veren bir siyasetçi. Her zaman ekibiyle ön plana çıkmış, ekibine en iyi kaptanlığı yapmış bir siyasetçi. Onun için de hamdolsun şimdiye kadar hem seçimde yakaladığı başarılarla hem de Türkiye'nin kalkınma hamlesinde yakaladığı başarılarla zaten bu farkını ortaya koymuş bir lider."

Söz konusu ekip çalışmasını çok daha başarılı hale getirmek istediklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Buradaki takım arkadaşlarımızla iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Bu bizim için önemli ve değerli ve burada hamdolsun güzel bir arkadaşlık, güzel bir birlikteliğimiz var. Ama aynı zamanda biz ortak akla önem veren bir partiyiz. Ortak akla önem veren bir siyasi hareketiz. Onun için ben size şunun sözünü şimdiden verebilirim. Biz, bizi eleştirecek dahi olsa, siyaseten bizim karşımızda dahi olsa, insanların bizimle ilgili kurduğu cümleleri, bizimle ilgili eleştirilerini, bizimle ilgili sitemlerini şimdiye kadar asla duymazdan gelmedik. Bu manada her zaman vatandaşımız ne düşünüyor, kamuoyu ne düşünüyor, bunları dikkate aldık. Zaten siz siyasetinizi bunları dikkate alarak yapmazsanız, kendinizi güncellemezseniz, sokağın sesini duymazsanız, medyanın sesini duymazsanız siyasette başarılı olma şansınız olmaz. Onun için ekip çalışmasını en iyi şekilde yapacağız. Ama aynı zamanda ortak akla önem vereceğiz. Bu şehirdeki sivil toplum kuruluşları, Bursa'nın medyası, buradaki üniversitelerimiz, buradaki farklı STK'la bir araya gelmeye çalışacağız. Şu ana kadar bunu zaten yapıyorduk. Ama önümüzdeki dönemde farklı bir sinerjiyi mutlaka ortaya koyacağız."

Togg'un sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin gündeminde olduğunu anlatan Varank, "Nasıl Türkiye'nin otomobili projesi Bursa'nın sanayisini değiştiren, dönüştüren bir projeyse burada otomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacak bir yatırımsa bunun gibi farklı alanlarda da biz sanayicilerimizle Bursa'yı ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak projeleri beraberce gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bursa'da başta sanayi olmak üzere farklı sektörleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Ama şunu da asla yapmayacağız. 'Burası bir sanayi şehri sadece sanayiyle biz bu şehri gündeme getirelim' dersek diğer potansiyelleri aslında göz ardı etmiş oluruz. Burası tarımda da önemli bir şehir. Tarımda katma değerli üretimi nasıl yapabiliriz. Bunlarla ilgili de şimdiye kadar yaptığımız projeleri daha ileri noktalara taşıyacağız. Burası bir kültür şehri. Kültür turizmi bu iş için çok önemli. Şu anda hanlar bölgesinde yaptığımız çalışmaları hepiniz takip ediyorsunuzdur. Bunun gibi projelerle buradaki kültür varlıklarını çok daha cazip, çok daha talep edilen, ziyaret edilen mekanlar haline getireceğiz. Bunun gibi bütün sektörlere, bu şehirde potansiyel taşıyan bütün sektörlere biz desteğimizi vereceğiz ve inşallah bu şehri farklı bir şekilde kalkındıracağız. Bunu yapacak kabiliyet bu şehirde var. Bunu yapacak gayret, azim bu ekipte var. İnşallah biz bu önümüzdeki dönemde bu sinerjiyi, bu gayreti, bu başarıyı hep birlikte göstereceğiz ve farklı bir Bursa'yı hep birlikte inşa edeceğiz."

Varank daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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