AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, oyunu Bursa'da kullandı

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BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oyunu kullandı.

AK Parti Bursa milletvekili adayı da olan Ala, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde kurulan 1050 numaralı sandıktaki oy verme işleminin ardından okul bahçesinde yaptığı açıklamada, seçimin ülke genelinde huzur ortamında geçtiğini söyledi.

Seçimin şenlik havasında sürdüğünü belirten Ala, "Ümit ediyorum Türkiye de istikrarına devam yolunda karar alarak, Türkiye'nin önünü bir 5 yıl daha açacaktır." dedi.

Ala, vatandaşların heyecanlı, olumlu, güzel bir anlayış ve haletiruhiye ile sandık başına gittiğini gözlemlediğini ifade etti.

Bundan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu anlatan Ala, "Türkiye, sandıklardan iktidar ve istikrar çıkarmayı çok iyi başaran bir ülke. Bunun da semerelerini alıyor. Bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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