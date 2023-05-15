Bursa’da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt Yolu üzeri, Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Nagihan A. (50) idaresindeki 11 AAD 760 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Uğur A. (31) idaresindeki 16 ADM 540 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile otomobil içinde bulunan İrem A. (20) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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