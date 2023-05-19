Bursa'da otomobil uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İ.S. idaresindeki 16 AAR 332 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa yolu Nalınlar mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Emin Sarı'nın (41) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.