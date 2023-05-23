Bursa'da eniştesini silahla öldüren sanık 16,5 yıl hapse çarptırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde eniştesini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis verildi.



Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, maktul Ahmet Kandemir'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yılmaz, takdirin mahkemede olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Yılmaz'ın avukatı ise müvekkilinin, kendisini ve ailesini korumak için müdahale ettiğini savunarak, tahliyesine hükmedilmesini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Sanığın hapis cezası daha sonra haksız tahrik unsurları dikkate alınarak 16 yıl 6 aya düşürdü.

- Olayın geçmişi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan Gülnaz Kandemir, geçen yıl şubat ayında eşi Ahmet Kandemir'le tartıştıktan sonra iki çocuğunu yanına alarak Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki annesinin evine gitmişti. Ahmet Kandemir de eşiyle çocuklarını geri getirmek için kayınvalidesinin evine gelmişti.

Gülnaz ve Ahmet Kandemir arasında çıkan tartışmaya, kadının kardeşi Mustafa Yılmaz da dahil olmuştu. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yılmaz, evdeki pompalı tüfekle eniştesi Ahmet Kandemir'e ateş etmişti.

Ahmet Kandemir olay yerinde yaşamını yitirmiş, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Yılmaz ise tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.