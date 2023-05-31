Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa'da kutlamalar yapıldı.
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından kentin çeşitli noktalarında taraftarlar kutlama için buluştu.
Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı-kırmızı bayraklarla kutlamaya katıldı.
Nilüfer ilçesinde TOFAŞ Spor Salonu'nda Frutti Extra Bursaspor ile Pınar Karşıyaka'nın karşılaştığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off maçının ardından yeşil-beyazlı tarafkarlar ile kutlama yapan Galatasaray taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, taraftar gruplarını olayları büyümeden dağıttı.