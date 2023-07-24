Bursa'da tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.
Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki 16 F 3252 plakalı kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.
Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.