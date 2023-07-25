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        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:52
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Orhaneli istikametinde seyir halinde olan Ali S. idaresindeki 16 CFB 33 plakalı hafif ticari araçla Ali D. idaresindeki 16 J 4703 otomobil Göynükbelen mevkiinde çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzene olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Orhaneli Devlet Hastanesine sevk etti.

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