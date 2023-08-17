Orhangazili 9 yaşındaki lösemi hastası Beril hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İlçede 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hemşire olarak görev yapan Nejla ve hastanede görevli Özgür Oskay'ın kızları Beril'e bir süre önce lösemi teşhisi konuldu.

Kan ve kök hücre bağışı için kampanyalar düzenlenen Beril, tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Beril'in, bugün ikindi vakti Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.