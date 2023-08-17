Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Orhangazili 9 yaşındaki lösemi hastası Beril hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhangazili 9 yaşındaki lösemi hastası Beril hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        İlçede 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hemşire olarak görev yapan Nejla ve hastanede görevli Özgür Oskay'ın kızları Beril'e bir süre önce lösemi teşhisi konuldu.

        Kan ve kök hücre bağışı için kampanyalar düzenlenen Beril, tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Beril'in, bugün ikindi vakti Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Normalin 11 derece üstünde
        Normalin 11 derece üstünde
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Fanta Fest'in ilk durağı Bursa'da Edis, Ceza ve Güneş sahneye çıktı
        Fanta Fest'in ilk durağı Bursa'da Edis, Ceza ve Güneş sahneye çıktı
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Gemlik Körfezi'nde uçamayan martı dalgıç polisler tarafından kurtarıldı
        Gemlik Körfezi'nde uçamayan martı dalgıç polisler tarafından kurtarıldı
        Bursa'da trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Bursa'da trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Bursa'da tarla fareleri tarım alanlarında zarara neden oldu
        Bursa'da tarla fareleri tarım alanlarında zarara neden oldu
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Samet Baltacı'yı...
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Samet Baltacı'yı...