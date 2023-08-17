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        Bursa'da lösemi nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:39
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        Bursa'da lösemi nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi
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        BURSA (AA) - Bursa'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beril Oskay'ın cenazesi, Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

        İlçede 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nejla ve Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Özgür Oskay'ın kızları Beril'e bir süre önce lösemi teşhisi konuldu.

        Kan ve kök hücre bağışı için kampanyalar düzenlenen Beril, tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Cenaze, hastaneden alınarak Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada okunan duanın ardından "helallik" alındı. Anne Nejla ve baba Özgür Oskay, Beril'in tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

        Beril Oskay'ın cenazesi, Çakırlı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferit Alaybeyoğlu ile sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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