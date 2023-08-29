Bursa'da trafik işaret levhalarını çalan 3 zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde trafik işaret levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca Orhangazi Yenisölöz ve Yenişehir Kıblepınar mahallelerinde yaşanan trafik işaret levhası hırsızlıklarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekipler oluşturuldu.

Yenisölöz'deki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler A.C.S. ve H.S'nin kullandığı 2 aracı Bursa'dan takip ederek Karacabey ilçesinde akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Sürücülerin yanı sıra diğer zanlı E.K'nin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda iki şarjlı matkap,15 anahtar takımı, iki pense, su borusu anahtarı, kerpeten, tornavida ile trafik işaret ve levhalarına ait olduğu tespit edilen 65 adet 13 alyanlık vida, 41 adet 13 alyanlık somun cıvata ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C.S, H.S. ve E.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.