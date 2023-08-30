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        Bursa'da ekipler sokak lambasına yavrulayan kuşların yuvasını muhafaza etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:17
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        Bursa'da ekipler sokak lambasına yavrulayan kuşların yuvasını muhafaza etti
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        BURSA (AA) - Bursa'da sokak aydınlatma direkleri için gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında yanmayan lambanın içinde yuva yapan kuşları gören ekipler, yuvayı koruyarak alternatif yöntemle sokağı aydınlattı.

        UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım onarım ekipleri Yıldırım ilçesindeki Vatan Mahallesi'nde bulunan Bakırcı Sokak'ta gerçekleştirdiği sokak aydınlatma armatürü değiştirme çalışmasında yavrulayan kuşların yumurtalarını fark ettiklerinde iş planlarını değiştirdi.

        Kuş yuvasının zarar görmemesi ve kuşların rahatsız edilmemesi için hareket eden ekipler, aynı direğe farklı bir armatür takarak çözüm üretti.

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