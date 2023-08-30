30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İznik Gölü'nde Wakeboard ile kutlama

BURSA (AA) - İznik'te yaşayan 9 yaşındaki Egemen Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İznik Gölü'nde Kablolu Su Kayağı (Wakeboard) yaparak kutladı.

Yaklaşık 5 yıldır amcası Şafak Sarı'nın yanında su sporları yapan Egemen Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde Wakeboard yaptı.

Su kayağı yaptığı süre boyunca elindeki Türk bayrağını bırakmayan Sarı, göl kenarında kendisini izleyenlerin takdirini topladı.

Egemen Sarı, bu sporu yapmaktan keyif aldığını belirterek, "Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Böyle farklı bir etkinlik yapmak istedim. Ülkemi seviyorum. Şanlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor." dedi.

Amcası Şafak Sarı ise, Egemen'in anlamlı günde böyle bir etkinliğe imza atmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Yeğenimle bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Ne mutlu Türküm diyene." ifadesini kullandı.