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        Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:49 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:55
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        Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verildi
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        BURSA (AA) - Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla sanatçı Ersay Üner, Bursalı vatandaşlarla buluştu.

        Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen konsere Bursalılar ilgi gösterdi. Şarkıcı Ersay Üner, eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Gecede Üner, "Tatlım Tatlım", "İki Aşık", "Duysun", "Nokta" ve "Selam" gibi sevilen şarkılarını müzikseverler eşliğinde söyledi.

        Konser sonunda Ersay Üner ve orkestrasının sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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