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        Bursa'da kız çocuğunu alıkoyduğu ve darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

        Bursa'da alıkoyduğu 16 yaşındaki kızı darbettiği ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:05
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        Bursa'da kız çocuğunu alıkoyduğu ve darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
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        İddiaya göre, Hamza H. (21) tarafından Osmangazi ilçesindeki evlerine zorla getirilerek alıkonan N.G. (16), cinsel istismara uğradı ve farklı tarihlerde darbedildi.

        N.G, annesi S.G'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince 26 Ağustos'ta alıkonduğu evden kurtarıldı.

        Gözaltına alınan Hamza H, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "tehdit", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından tutuklandı.

        Zanlının anne ve babası hakkında da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından işlem başlatıldı.

        Hakkında "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından yakalama kararı olduğu belirlenen N.G. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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