Şehzade Mustafa vefatının 470. yılında kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde anıldı
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, vefatının 470. yılı dolayısıyla anıldı.
Giriş: 06.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:10
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, vefatının 470. yılı dolayısıyla anıldı.
Şehzade Mustafa için kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüs Camisi'nde mevlit okutularak dua edildi.
Her iki noktada da Berrin Nuroğlu Çoban tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.