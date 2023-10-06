Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Şehzade Mustafa vefatının 470. yılında kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde anıldı

        Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, vefatının 470. yılı dolayısıyla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehzade Mustafa vefatının 470. yılında kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, vefatının 470. yılı dolayısıyla anıldı.

        Şehzade Mustafa için kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüs Camisi'nde mevlit okutularak dua edildi.

        Her iki noktada da Berrin Nuroğlu Çoban tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans

        Benzer Haberler

        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Gürsu Kaymakamlığından okul bahçesinde bir öğrencinin yaralandığı kavgayla...
        Gürsu Kaymakamlığından okul bahçesinde bir öğrencinin yaralandığı kavgayla...
        Bursa'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle yaralandı
        Bursa'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle yaralandı
        TİHEK, Bursa'da "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenledi
        TİHEK, Bursa'da "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenledi
        Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahipl...
        Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahipl...