Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Bursa'da coşkuyla kutlanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel etkinlik programı hazırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'e kadar devam edecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Tarihi Belediyesi Binası'ndaki basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıda, 29 Ekim Pazar gününde de Bursakart'ın geçerli olduğu tüm toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağını bildirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20'nci yüzyılın, Türkiye için en uzun asır olduğunu belirtti.

1900'lerde Trablusgarp Harbi, Birinci ve İkinci Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı gibi zor yılların yaşandığını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Nihayetinde Türk milleti, Milli Mücadele aşkıyla, dahili ve harici düşmanlara 'dur' dedi. Bu meşakkatli yıllarda Bursa'mız da nice zorluklar atlattı. Ama Bursa'nın işgalden kurtuluşu ülke sathında büyük bir ümit ışığı oldu. O günden sonra da Milli Mücadele azmi kararlılıkla perçinlendi. Türk milletinin varlık, yokluk mücadelesi olan ve başarıyla neticelenen milli mücadelenin ardından Cumhuriyet'in ilanı ile devletimiz yeni bir döneme girdi. 29 Ekim 1923 günü, dönüm noktası olarak Türk tarihindeki yerini aldı. Hatta diğer milletlere örnek ve umut olması açısından Milli Mücadele, dünya tarihinde de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Geçmişiyle güçlü, enerjisiyle genç, azmiyle dinamik, milletiyle bir olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum. Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum."

Cumhuriyetin 100'ncü yılına özel, 30 Ekim'e kadar sergi, konser, tiyatro, defile, atölye çalışmaları ve yarışmalar yapılacak.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan etkinlik takvimi şöyle:

12 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi

17 Ekim - Muhtarlar Korosu Cumhuriyet Konseri

20 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılı 13. Uluslararası FOTOFEST

21 Ekim - Oda Tiyatrosu açılış programı kapsamında "Kağnı" adlı tiyatro oyunu

22 Ekim - Beylik’ten Cumhuriyet’e Anadolu Kadın Giysileri temalı defile

22 Ekim - Yavuz Bingöl ile Türk Halk Müziği Bölümü sezon açılışı konseri

23 Ekim - Kültür sanat sezonu lansmanı

25 Ekim - Cumhuriyet Konseri

27 Ekim - 7’den 70’e Cumhuriyet Sergisi

27 Ekim - Cumhuriyet’in Işığında Bursa Yüzyılın Mirası Sergisi

28 Ekim - Vatan Ana'dolu Olunca Tiyatral Gösteri

28 Ekim - Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması

28 Ekim - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi

29 Ekim - Fatma Turgut ile Cumhuriyet Bayramı Konseri

30 Ekim - Lozan Mübadelesi’nin 100. yılı anısına düzenlenen Bursa Günlüğü Hikaye Yarışması Ödül Töreni

30 Ekim - Bursa Liselerarası Münazara Yarışması Finali