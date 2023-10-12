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        Genç yaşlarda ideal vücut ağırlığının korunması eklem iltihabını önlüyor

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mustafa Çetin, halk arasında "eklem iltihabı" olarak bilinen artritin, erken yaşlarda görülmesinin önüne geçmek için ideal vücut ağırlığının korunması, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, hareketli hayat tarzı ile sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:13
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        Genç yaşlarda ideal vücut ağırlığının korunması eklem iltihabını önlüyor
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        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mustafa Çetin, halk arasında "eklem iltihabı" olarak bilinen artritin, erken yaşlarda görülmesinin önüne geçmek için ideal vücut ağırlığının korunması, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, hareketli hayat tarzı ile sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden "12 Ekim Dünya Artrit Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, artritin her yaştan insanda görülebildiğini ve sebep olduğu belirtiler ile hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini belirtti.

        Hastalığın yaygın semptomları arasında, eklem ağrısı, eklemlerde şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı olduğunu aktaran Çetin, "Bundan dolayı artrit, kişinin hareketliliği ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir." ifadesini kullandı.

        Artritin en sık görülen türünün halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit olduğuna değinen Çetin, "Osteoartrit, bir veya daha fazla eklem ve çevresinde ağrı, sertlik ve şişlik semptomları ile seyretmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılı Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'nda, 15 yaş üzerinde sağlık sorunu yaşayan kişilerde yüzde 8'inin nedeninin osteoartrit olduğu, kadın hastaların oranının erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat fazlalığı dikkat çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Osteoartritin yaşlanma ile doğrudan ilişkili olduğunu ve genellikle 40 yaşından sonra başladığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

        "Osteoartrit oluşmasında yaş ve cinsiyet gibi değiştirilemeyecek risk faktörlerinin yanında, obezite, spor yaralanmaları, kas kuvvetsizliği, eklemlere aşırı yüklenme ve uygunsuz beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörleri de belirleyici rol oynamaktadır. Yıllar boyunca sürekli yüklenme stresine maruz kalan diz, el, kalça, boyun ve bel omurga bölgeleri hastalıktan daha fazla etkilenmektedir. Eklemlerinizdeki yükü hafifletmek için ideal vücut ağırlığınızı koruyun. Yüzmek ve yürümek gibi eklem dostu aktiviteleri hayatınıza ekleyin, fiziksel olarak aktif olun. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, zencefil, fındık, baklagiller ve lifli gıda içeren dengeli bir beslenmeyi tercih edin. Sigara ve alkolden kaçının."

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