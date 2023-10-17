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        Bursa'da kamyonetin sahipsiz kediyi ezmesini güvenlik kamerası görüntüledi

        Bursa'da iş yerlerinin yoğun olduğu sokakta kamyonetin ezdiği kedi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:19
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        Bursa'da kamyonetin sahipsiz kediyi ezmesini güvenlik kamerası görüntüledi
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        Bursa'da iş yerlerinin yoğun olduğu sokakta kamyonetin ezdiği kedi, tedaviye alındı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 KN 770 plakalı kamyonet, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Küçüktahıl Sokağı'nda sahipsiz bir kedinin üzerinden geçerek yoluna devam etti.

        Yaralanan hayvanın can havliyle dükkanına girdiğini gören esnaf Ramazan Dönmez, kediyi Nilüfer Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim etti. Çok sayıda kemiğinin kırıldığı belirlenen kedinin tedavisi sürüyor.

        Dönmez, güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge esnafı olarak sahipsiz kedilerle ilgilendiklerini, koruyup kollamaya çalıştıklarını söyledi.

        Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

        "Bu yol üzerinde sadece tek gidiş var, geliş yok ama gelen arabalar yoğun olduğu için her hafta 2-3 kediyi eziyor. Bu kedilere yazık değil mi? Yola hız kesici set koydurmak istiyoruz. Adam hem ters yönden geliyor, ters yönden geldiği gibi hayvanı ezip gidiyor. Hayvanın arka bacaklarını ezmiş. Hayvan sürüne sürüne dükkana geldi. Ben baktığım için kedi hemen benim dükkanıma geldi. İnsan durup bakar."

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