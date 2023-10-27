Bursa'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde özgeçmiş bilgileri bulunan ve patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığı öne sürülen Irak uyruklu bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve sorgusunda Irak ile Suriye'de patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığını ve el yapımı patlayıcı imalatında bulunduğunu itiraf eden zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, DEAŞ ile bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle haklarında tahdit kodu bulunan yabancı uyruklu 6 kişi de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.