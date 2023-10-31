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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bursa'da protesto edildi

        Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:27 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:27
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bursa'da protesto edildi
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        Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

        Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, slogan eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Burada Filistin ve Türkiye bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde slogan attı.

        Meydanda basın açıklaması yapan Bursa Filistin Derneği Başkanı Muhammed Yazıcı, İsrail saldırılarının daha da yoğunlaştığını belirtti.

        Yazıcı Filistin için daha fazla destek olunmasını isteyerek, şunları dile getirdi:

        "Şu an vakit söz ve gözyaşı vakti değildir, vakit cihad vaktidir. Gazze'den haberler getirdik. İçerideki mücahitler çok iyiler, dert etmeyin. Ailelerimizin, Müslümanların 2 seçeneği var ya zafer ya şahadet. Yapmamız gereken Gazze halkına tam destek sağlamak, para ve silah gücü sağlamak. Aynı zamanda Müslüman orduların, Kassam orduları gibi hareket etmesini sağlamak."

        Tekbir getiren gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.

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